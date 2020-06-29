Кирило Сазонов: чи Можна сьогодні змінювати Конституцію? Я вважаю, потрібно. Пора!

У нас чудова Конституція. Але навіть на момент її ухвалення вона злегка застаріла. Хоча б тому, що її писали зразка з Конституції СРСР. І писали не тільки патріотів України, але і комуністи. Зі своїм злегка перекособоченным поглядом на світ взагалі і з відставанням років на сто від реальності.

Ну що, любі співгромадяни? У День Конституції гріх не розставити кілька акцентів. Що таке Конституція України? Символ? Звичайно. Але не скрижалі, висічені в камені. Це суспільний договір. Наш договір між собою і державою, яка за великим рахунком формуємо теж ми. Договір про правила гри, ключових цінностях та напрямки розвитку. Ну, якщо дуже просто і коротко, я бачу як-то так.

Чи можна сьогодні змінювати Конституцію? Я вважаю, потрібно. Ми молоде, розвивається держава в бурхливому морі стрімко мінливого світу. Немає скрижалей.

Все змінюється, і наша Конституція повинна встигати. Це наша опора і підтримка, а не кайдани на ногах. Президент Зеленський не раз заявляв, що Конституція має служити людям, а не чиновникам. І він досить активно ініціює зміни.

Отже, що встиг змінити Зеленський за рік президентства? З 3 вересня Верховна Рада за ініціативою президента скасувала депутатську недоторканність. Можна ставитися до цього принципу як завгодно, але! – Зеленський це обіцяв. Народу сподобалося, і виборці за це проголосували.

Юрій Луценко свого часу теж давав таку передвиборчу обіцянку і теж пройшов у парламент. Взагалі це було одне з обіцянок Помаранчевої революції, так і останні років 20 політики це гасло активно юзали. Але виконати… не склалося. Зеленський пообіцяв і змусив депутатів проголосувати. Крапка. Отже, одне обіцяне зміна в Конституції є.

Далі – 4 лютого Рада з подачі президента проголосувала за те, що народ підтримав на референдумі ще в 2000 році. Скорочення кількості депутатів до 300. Погодьтеся, в Раді вистачає зовсім зайвих і непотрібних людей. Після вердикту Конституційного суду Верховна Рада може (і повинна – раз обіцяли) затвердити це у другому читанні. На порядку денному з цього ж напрямку окрім скорочення кількості нардепів наступні кроки:

Скасування адвокатської монополії

Право законодавчої ініціативи дати простим громадянам, а не тільки депутатам

Право парламенту створювати консультаційні органи і призначати уповноважених

Відкликання народного депутата, наприклад, за кнопкодавство

На мій погляд всі ці ініціативи народ підтримує. Так що цілком логічно і депутатам за них проголосувати. Петро Олексійович цього робити не став, обмежуючись законами по розширенню впливу президента. Ну, його вибір. Вже точно не мені з моєї дзвіниці давати йому поради. Але логічний фінал…