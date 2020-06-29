Стефанчук розповів про стосунки Єрмака і Разумкова

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявивши, що не бачить конфлікту у стосунках між спікером парламенту Дмитром Разумковим і головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Розумієте, коли ми збираємося, то у нас абсолютний конструктив. У нас немає якихось питань, тому що у нас дуже обмежений час. І ми маємо за цей період годині максимально встигнути. І мені видається, що дуже багато хотіли бі вбити клин між президентом і спікером, але знову ж таки ми все це бачимо. Ми бачимо штучність цих промов», – сказавши Стефанчук.

Раніше ЗМІ повідомляли про конфлікт між спікером і Офісом президента. Українська правда з посиланням на «впливового депутата» зі «Слуги народу» розказала, що в Офісі президента платять керівнику апарату Верховної Ради У ячеславу Штучному, щоб тієї слідкував за діями керівника парламенту Дмитра Разумкова.

«Амбіції спікера не дають спокою Офісу президента, тож, аби контролювати дії Разумкова, на Банковій призначили «наглядача» за головою ВРУ», – писало видання.

До цього депутат зі «Слуги народу» Гео Лерос в інтерв’ю Цензор.НЕМАЄ заявивши, що голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито вів переговори з главами парламентських фракцій, щоб організувати відставку спікера Разумкова.