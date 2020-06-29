Забудовник вирив п’ять поверхів під історичною будівлею в Києві

Компанія «ТОВ» Валяр» сім’ї Балясных при заявленій «реконструкції нежитлових приміщень» вирила 5 поверхів під дореволюційним будинком в центрі Києва.

Про це повідомляє Хмарочос.

Забудовники заявляли про реконструкції на перших двох поверхах, однак мешканці будинку помітили, що роботи ведуться не лише на «своїх» поверхах, але і в підвалі будинку, звідки цілими вантажівками вивозили земля.

Пізніше стало відомо, що ці роботи повинні об’єднати приміщення першого, другого поверхів та техподвала», де потім облаштують заклади торгівлі та громадського харчування».

При цьому компанія проігнорувала Департамент архітектури і містобудування КМДА, які повинен був надати їй дозвіл на проектування — і просто почала будівництво за тільки їй відомими кресленнями.

— У цьому році в лютому через будівельного паркану вже було видно металеві балки, — писали з цього приводу активісти руху «Мапа реновації», які досліджують історію занедбаних історичних будівель Києва. — Встановлення таких конструкцій є предтечею зміни габаритів будівлі. А для таких робіт потрібні документи і дозволи.

Згодом активісти виявили, що з усіх дозвільних документів забудовник тільки зареєстрував повідомлення про початок будівельних робіт. Коли ж ДАБІ скасувала його після проведеної перевірки — просто зробив це повторно.

Минулого тижня на цей будинок звернув увагу і радник міського голови Максим Бахматов. У своєму відеоблозі він зняв, як виїзна комісія КМДА «спускається в гості до київських гномам» — і виявляє, що під будинком вже викопано майже п’ять поверхів вниз.

Втім, представники забудовника, з якими зустрілася комісія, запевняли, що мають всі необхідні дозволи та їх проект пройшов державну експертизу. Також вони стверджують, що не руйнують будинок, а, навпаки, підсилюють його аварійний ще з 1949 року фундамент. Мовляв, вони зробили це завдяки 11-метровим палям — а вільний простір, що утворився навколо них, потрібно якось використовувати.

Поки невідомо, чи вдалося КМДА зупинити там роботи, хоча Бахматов і закликав поліцію відреагувати на порушення.

Відзначимо, що, за даними «Мапи реновації», це вже не перша конфліктна реконструкція, розпочата цим забудовником.

— Бенефіціаром цього неподобства виявилася сім’я Балясне, — пишуть дослідники. — Це три жінки, в активі яких мінімум шість будівель з подібною долею. Ольга, Надія і Тетяна Балясные — власниці фірм-замовників «реконструкції» на Ярвалу, 10 та інших об’єктах. Це ТОВ «Валяр» і ТОВ «Сувеніри України», а також фірма-підрядник проектування «Прометей Сяйво» і ТОВ «Руст».

«Прометей Сяйво» — відома насамперед реконструкцією дореволюційного будинку на вулиці Басейній, 3. У 2016 році там так само вирішили укріпити будівлю, вирив під нею кілька підземних поверхів. Це спровокувало протистояння з мешканцями сусідніх будинків, почали просідати і йти тріщинами, і змусило КМДА на час зупинити роботи), які сьогодні, втім, тривають.

У 2014 році ця ж компанія запам’яталася облаштуванням іншого дореволюційного будинку на Музейному провулку. Тоді йому добудували вісім поверхів під виглядом «реконструкції горища з надбудовою мансарди». Роком пізніше заступник Кличка Павло Рябікін повідомив, що «є тверда воля мера провести демонтаж надбудованих поверхів».

У тому ж 2017 році оприлюднили проект реконструкції ще одного будинку з активу Балясных — двоповерхової садиби на вулиці Софіївській, 20/21. Саме з її балкона, за міською легендою, Михайло Грушевський зачитував IV Універсал, який проголошував незалежність УНР. Замість неї власники планували звести «10-поверховий житловий комплекс з видом на Софію».