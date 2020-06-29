«Норнікель» Потаніна і Дерипаски влаштував в Росії другу екологічну катастрофу за місяць

Російська компанія «Норнікель», яка є одним з найбільших в світі виробників кольорових металів, другий раз за останній місяць опинилася в центрі гучного скандалу.

В кінці травня на території ТЕЦ-3 АТ «НТЭК» (входить у групу компаній «Норнікель») сталася розгерметизація одного з резервуарів через просідання пальового фундаменту і розлив паливно-мастильних матеріалів. За даними «Росприроднагляду», розлилося близько 20 тисяч тонн нафтопродуктів, які потрапили у струмок Безіменний і річки Далдыкан і Амбарна, а звідти – в озеро Пясино, що знаходиться в тундрі.

Аварія на ТЕЦ-3 стала другою за масштабами в історії Росії після розливу 94 тисяч тонн нафти в Комі в 1994 році. Тоді на повну ліквідацію наслідків екологічної катастрофи знадобилося шість років.

16 червня влади рапортували про те, що «активна фаза збору паливно-водяній суміші з поверхні річки на місці НС була завершена». В даний час тривають роботи з очищення малих водойм.

За фактом аварії на ТЕЦ-3 порушено чотири кримінальних справи, заарештований начальник цеху електростанції. Трапилося, було оголошено надзвичайною ситуацією державного рівня.

Не встигли в «Норнікелі» зітхнути з полегшенням, як гримнув другий скандал, також прямо пов’язаний з екологією. Як повідомляють «Факти», журналісти «Нової газети» разом з місцевим екологом Василем Рябининым 27 червня заявили про те, що виявили трубу, по якій підприємство «Норнікеля» Талнахская збагачувальна фабрика таємно зливала шкідливі речовини в тундровій зоні.

Мова йде про так звані «хвости» – відпрацьованої води, що містить підвищену кількість важких металів. Відкачування «хвостів» проводилася фабрикою незаконно. Труба дала текти. Шкідливі речовини потрапили в річку Хараелах, яка впадає все озеро Пясино. Поки екологи не можуть оцінити збиток, нанесений природі і водоймах, але очевидно, що він величезний. «Нова газета» заявила про черговий екологічної катастрофи.

«Норнікель» був змушений визнати факт зливу «хвостів». У компанії спробували все списати на переполнившийся відстійник на фабриці. Проте на місце виїхала з перевіркою прокуратура, а також представники «Росприроднагляду».

Вони прибули якраз вчасно, щоб побачити, як спеціальна бригада спішно демонтувала незаконну трубу. Робітники так нервували і поспішали, що бульдозер, задіяний у демонтажі, наїхав на автомобіль прокурора!

«Норнікель» сподівався все звести до службового розслідування, однак шум вийшов занадто гучний. Слідчий комітет Росії почав перевірку.

Прес-служба компанії поспішила зробити заяву: «Було допущено грубе порушення правил експлуатації хвостосховища фабрики. Відповідальні особи відсторонені від виконання своїх обов’язків».

Незважаючи на скандал, спроби зам’яти справу не припиняються. Про кричущий інцидент повідомив депутат Московської міської думи Сергій Мітрохін (партія «Яблуко»), який спеціально прилетів в Норильськ, щоб забрати у журналістів «Нової газети» 13 проб води і ґрунту, взятих ними на місці витоку «хвостів». Коли Мітрохін спробував сісти в літак з цими пробами, його зупинили співробітники служби безпеки норильського аеропорту Алыкель.

Вони заявили депутату, що в його багажі знаходяться горючі речовини. Нібито надійшов анонімний дзвінок. Потім Мітрохіну прямо сказали, що на вивезення будь-яких проб потрібен дозвіл служби безпеки «Норнікеля». Він обурився і поцікавився, яке відношення вона має до аеропорту. Мітрохіну відповіли: «Ми – це і є «Норнікель».

Депутат з’ясував, що аеропорт дійсно є власністю «Норнікеля».

До речі, основними акціонерами компанії є російські мільярдери Володимир Потанін і Олег Дерипаска. Дерипаска, якого часто називають «гаманцем Путіна» за останні пару років не раз опинявся в центрі гучних скандалів. Він одним з перших російських бізнесменів потрапив в санкційні списки США.