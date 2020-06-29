Жінці довелося ампутувати руку після нападу алабая під час прогулянки в Підмосков’ї

Москва, 29 червня. Собака породи алабай напала на жінку в селі Іванівка в Підмосков’ї. Поранення виявилося настільки серйозним, що матері двох дітей довелося ампутувати руку. В даний час співробітники ГСУ СК РФ по області проводять перевірку за фактом події.

За наявною інформацією, інцидент стався, коли жінка гуляла з дитиною. Жінку госпіталізували в медичний заклад після того, як алабай вчепився в її руку. Медикам довелося ампутувати пошкоджену кінцівку, передає інтернет-видання «Підмосков’ї сьогодні».

«Щодня ми їздимо з Раменського в Москву, щоб підтримати дочку. Нам вдалося побути з нею після операції. Вона в свідомості, розмовляє, але шокована тим, що втратила руку», — розповів батько постраждалої.

Жінці належить ще одна операція. В даний час постраждала знаходиться під наглядом медиків МКЛ № 67 їм. Л. А. Ворохобова.

Слідчі опитають господаря тварини, а також очевидців нападу. За результатами перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.