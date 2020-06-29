Війна на виснаження

В свій час “кремлівські” закачали в Венесуелу по лінії кредитів на озброєння і через інвестиції “Роснефти” понад 17 мільярдів доларів. Тепер навіть самому тупому путінському фанату очевидно, що цих грошей РФ позбулася назавжди. Притому, що 17 мільярдів доларів – це більше трильйона рублів, бюджет приблизно сімнадцяти обласних центрів РФ. Однак Венесуела – далеко не єдиний провальний геополітичний проект Путіна і компанії. “Братська” Сирія, незважаючи на видобуту там нафту – ще одна бездонна діра в бюджеті путінської РФ.

Примітно, що ще в 2011 році Путін зовсім не збирався “дружити” з Асадом і витрачати на війну в Сирії мільярди з бюджету РФ. Тоді він заявляв ось що: “Чому-то складається думка, що у нас якісь особливі відносини з Сирією. Коли-то в радянський час були якісь особливі стосунки. Зараз цього немає. Зараз у Сирії швидше особливі відносини з Францією. У нас немає там ніяких особливих інтересів: ні військових баз, ні великих проектів, ні наших багатомільярдних капіталовкладень, які ми повинні були б там захищати. Там нічого немає”.

Тобто тоді він не бачив сенсу входити туди військами і палити там наші гроші. Хоча саме в 2011-му можна було обійтися мінімальними зусиллями і припинити війну в Сирії в зародку, щоб не входити в 2015-му, коли ситуація виявилася критично запущеною. Це наочна ілюстрація здібності “кремлівських” до “кількаходівок” і до стратегічного мислення. І навіть тепер їм і в голову не приходить на холодну голову все порахувати і зважити, щоб потім не тікати з Сирії похапцем, несучи втрати під безперервним обстрілом.

Навпаки, в россиянских ЗМІ повідомляється про їх наміри розширити співпрацю з урядом Асада, яке полягає в передачі додаткового нерухомого майна та акваторії в районі сирійського узбережжя. Притому, що з точки зору політичних перспектив тут виникає багато питань. Виділяються Іраном грошей ледь вистачає на утримання родини Асада, його силових структур і шиїтських найманців. Незважаючи на те, що з допомогою РФ, Ірану, лівану з “Хезболли”, і загонів шиїтських найманців Асаду удалося утриматися у влади, більша частина сирійців виявилася все ж не з Асадом. У зоні його відповідальності проживають приблизно сім мільйонів осіб. Тоді як за кордоном якості біженців знаходяться вісім мільйонів, і ще стільки ж проживає на непідконтрольних Дамаску територіях.

Що представляють собою ці непідконтрольні території Сирії Асаду? Значну частину північно-західних провінціях Ідліб, Алеппо та інших північних районів окупували турки, які створюють там альтернативні органи влади, нову армію, поліцію, спецслужби. Ердоган заявляє, що ці землі він ніколи Асаду не поверне. Північно-схід, включаючи східний берег річки Євфрат, контролюють курдські ополченці і місцеві арабські племена. Логістичну та вогневу підтримку їм надає невелика військова угруповання США. Там знаходяться основні родовища вуглеводнів та об’єкти переробки нафти і газу, які курдські ополченці і місцеві жителі Асаду і його іранським спонсорам передавати не збираються.

В нинішніх умовах укладати довготривалі і вимагають великих витрат угоди і договори з урядом Асада вкрай недоцільно. Падіння цін на нафту і газ завдало серйозної шкоди головному спонсору режиму Асада в особі Ірану, тому фінансове та соціально-економічне становище Сирії помітно погіршився. Загострилися як міжкланові протиріччя, так і боротьба за владу всередині самого сімейства Асадов.

Говорити всерйоз про стабільності і міцності положення Асада не доводиться. Ситуація в країні, кажучи мовою шахів, нагадує “цуґцванґ”, коли кожен наступний хід лише погіршує становище який програє гравця. Агонія нинішнього режиму може протривати ще кілька років і забере з собою в могилу ще не одну тисячу людських життів, включаючи життя російських солдатів і “приватників”, але перспектив його збереження не проглядається жодних. І вже тим більше не врятує Асада передача “кремлівським” додаткового нерухомого майна на середземноморському узбережжі.