На США надвигается «пылевое облако Годзиллы»

По словам экологов, это самое значительное событие за последние 50 лет.

На США надвигается большое облако пыли толщиной в 3 км. По мере его приближения качество воздуха на юго-востоке страны может снизиться до опасного уровня. Облако движется из пустыни Сахара через Атлантический океан и уже накрыло Карибские острова. И хотя это ежегодное природное явление, такой концентрации пыли в США не наблюдалось в течение полувека. Эксперты уже прозвали это событие «пылевым облаком Годзиллы».

Экологи сообщают, что возникшее облако пыли такое огромное, что его можно разглядеть даже из космоса. Оно прибыло к берегам Мексиканского залива, заметно ухудшив качество воздуха.

По словам экологов, это самое значительное событие за последние 50 лет. На большинстве Карибских островах условия для жизни становятся опасными.

Фиксация перемещения пылевых облаков по всей планете осуществляется учеными с 2002 года. Ученый-атмосферник Майкл Лоури ранее сообщил, что за все время наблюдений такой экстремальной пылевой вспышки они еще не наблюдали.

Природное явление под названием Сахарский воздушный слой известно давно, облако пыли пересекает Атлантический океан ежегодно, но никогда раньше в таких масштабах. По наблюдениям ученых, этот воздушно-пылевой слой возникает в середине июня, а к середине августа достигает пика.

Пылевой слой может перемещаться за тысячи миль от африканских берегов, что, например, благоприятно сказывается на лесах Амазонии. Пыль несет с собой органику и может служить удобрением для растений. Также переносимая ветром пыль может использоваться для формирования пляжей в Карибском бассейне.

Однако не все рады такому положению дел, так как чистого голубого неба местные жители долго не увидят, а аллергики страдают еще больше. Кроме этого, частицы пыли могут осложнить состояние людей, заболевших COVID-19.

: lenta.ua