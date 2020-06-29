Заворушення в Сирії: Росія воює з Іраном за південь країни

На півдні Сирії ситуація ніяк не заспокоюється. Заворушення в південно-західних провінціях спалахнули навесні в основному з-за економічних причин, але тепер, як припускають різні експерти, ці постійні демонстрації та заворушення стали політичним інструментом в руках іноземних сил. Крім Дамаска важливу роль в цьому грають Росія і Іран.

Суть в наступному. Даръа — ця та сама провінція, де вся ця сирійська трагедія бере свій початок. У 2011 році тут почалися протести, сутички. Потім була війна, що охопила, як ми знаємо, усі території республіки. Війна іде і зараз, але з тих пір багато чого змінилося. Незмінною залишилася хіба що схильність жителів мухафази Даръа активно висловлювати свою громадянську позицію. Вони звикли робити це за допомогою багатолюдних і численних демонстрацій, часто супроводжуються насильством. Насильством як з боку влади, так і протестуючих. Тривалий час ця територія контролювалася противниками Башара Асада. Повернути землю вдалося лише в 2018 році після важких боїв, що супроводжувалися гуманітарною катастрофою і поруч інших ускладнень. Якийсь час обстановка тут була відносно спокійною — траплялися теракти, якісь негаразди, але все це відбувалося, за мірками решті Сирії, досить рідко.

У 2020 році чомусь все сильно змінилося. Дуже ймовірно, що місцевий люд, охотливый до бунтарства, втомився терпіти злидні і свавілля. Тут не просто немає роботи, тут не просто немає шкіл і медзакладів, тут навіть з продовольством дуже важка обстановка. Начебто товари завозяться, тільки от так співпало, що в країні страшна інфляція, до якої скоро можна буде додавати префікс «гіпер». Сирійський фунт в черговий раз знецінився, але місцеві в складних економічних питаннях слабо розбираються, тому для них різке зростання цін на все говорить тільки про хамство підприємців та/або можновладців. Плюс до всього, в цій самій Даръа та прилеглих районах сусідніх провінцій вже який час діє режим контртерористичної операції. Останній, до речі, і введений у зв’язку з активною бунтарської діяльністю жителів південно-заходу країни. Місцеві настільки втомилися, що почали нападати на військових, чиновників і всіх інших, хто їм не по духу, і хто так чи інакше пов’язаний з офіційною владою.

Загалом, стандартний сценарій, характерний для дуже багатьох громадянських конфліктів. Тільки от останнім часом ці групи протестувальників стали потихеньку перетворюватися в інструмент великих політично і військових сил. Принаймні, ряд місцевих та інших арабських ЗМІ вважає, що Росія і Іран щосили намагаються використати народне невдоволення собі на благо.

Наприклад, не так давно на південному заході Сирії були протести, в ході яких місцеве населення висловлювало невдоволення Башаром Асадом і вимагало від російських військових покинути арабську республіку. Злі язики приписали Ірану якусь участь у цих демонстрація. Мовляв, у росіян і персів зараз багато суперечок за південь країни, тому вони намагаються максимально закріпитися чи не в кожному населеному пункті району.

Росіяни в боргу не залишилися і слідом за цим нібито організували свої власні акції протесту. Повідомляється, що це були найбільші виступи за останні кілька років. Все почалося з похорону в місті Бусра аш-Шам, одному з найдавніших поселень провінції Даръа. Ховали членів якогось створеного Росією формування з сирійців. Називають це формування місцевих ЗМІ «п’ятої бригадою». Члени цього угруповання спільно з великою кількістю місцевих жителів відразу після похорону виступили з акцією протесту, що викликано дивними причинами загибелі похованих товаришів.

Чого вимагали ці люди? Цього разу обійшлося без випадів на адресу Москви. Однак відверта ворожість була выказана по відношенню до Башару Асаду. Мовляв, він повинен піти, і хай живе Сирія. При цьому, схоже, причину багатьох своїх бід жителі південного заходу бачать в иранцах і тісно пов’язаної з ними Хезболлою. Принаймні, від них вимагали втекти з Сирії.

Що ж, можливо, все це — вкидання сирійської опозиції, яка прагне посварити Тегеран і Москви. Як не крути, це один з небагатьох її шансів вижити сьогодні. Тим не менш, виключати можливість конфліктів між Росією та Іраном не можна. Раніше вже мали місце бути не просто суперечки, але навіть сутички — повідомлялася про стрілянину на сході в провінції Дейр-ез-Зор. Тоді, здається, навіть були жертви з боку якогось проиранского формування. Крім того, зараз є думка, що у Кремля з персами є серйозні розбіжності з питання майбутнього Башара Асада. Мовляв, Тегеран як і раніше бажає, щоб він правив і повністю відпрацював всі перські гроші, в нього вкладені, Москва ж, куди більш далекоглядна, бажає закріпитися в Сирії надовго, тому прагне прибрати всім набридлого Асада в 2021 року, коли відбудуться місцеві вибори президента. В іншому випадку стабілізувати республіку надовго не вийде — вона буде загорятися то там, то тут. Зрештою, є ризики зародження ще однієї громадянської війни, а це для російської економіки вже буде вкрай нецікава авантюра. Загалом, Москві не можна втрачати те, що є зараз, нехай, великих благ все завойоване і не принесло. Ну, краще вже синиця в руках, ніж опинитися біля корита з-за жадібності.

Крім того, з приводу півдня-заходу Москва сперечається з Іраном ще з однієї причини — близькість Ізраїлю. Тель-Авів, як всі ми знаємо, крайньої болісно реагує на будь-іранське присутність в Сирії, тим більше, коли мова йде про межують з Ізраїлем провінціях. Пам’ятається, колись навіть від Кремля було потрібно прибрати іранців за сотню кілометрів від кордону. Більш того, ці умови були прийняті, і в якийсь момент частина перських баз на заході Сирії була розформована, причому не без російської участі. Але в майбутньому ситуація змінилася — шиїти завітали сюди і зуміли закріпитися. Крім людей у них тут є склади та інше майно. Найцікавіше, що за нормальний розвиток відносин з єврейською державою виступає значна частина місцевих жителів і навіть міністр закордонних справ САР Валід аль-Муаллем нещодавно про це говорив. Так що цілком можливо, що вони асоціюють присутність іранців з додатковими труднощами. До того ж, поки перси тут, навряд чи тутешній люд зможе торгувати своєю сільгосппродукцією з Ізраїлем, як він це робив до війни (незважаючи на офіційно не прекратившуюся війну між країнами якесь повідомлення було — авт.). У Росії ж з Тель-Авівом все добре, тому, можливо, просили забратися тільки іранців, але не наших бійців.