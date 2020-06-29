Українці не зможуть потрапити в ЄС з 1 липня: список «дозволених» країн оновили

України немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкривати кордони з липня – країну виключили з попереднього «зеленого списку».

Проте в оновлений червоний перелік країн, де особливо напружена ситуація з поширенням коронавіруса, Україна також не потрапила. Про це повідомляє Euronews з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах.

Зазначимо, спочатку був оприлюднений «зелений» список, який містив 54 країни, в тому числі Україну. Тепер, за інформацією агентства, їх всього 15: Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, і – за умови взаємних кроків – Китай.

В «червоний список» країн, для громадян яких в’їзд залишиться забороненим, увійшли США, Росія і Бразилія.

Про порядок в’їзду з країн, які не увійшли ні до одного з переліків, в тому числі з України, поки не повідомляється. Варто зазначити, що рішення не є зобов’язуючим для країн ЄС, тому для громадян України потенційно можливі виключення.