Сильна злива затопила Маріуполь, в місті зупинений весь електротранспорт

Проливні дощі і грози, як і обіцяли синоптики, змістилися із західних в південні та східні області України. Вдень 29 червня сильна злива обрушилась на Маріуполь. Дощова каналізація не впоралася з потоком води, і розташовані в низинах території опинилися затоплені.







Особливо сильно дісталося Кальміуському району. Під шляхопроводом пішли під воду маршрутка і легковий автомобіль.

Як повідомляє маріупольський сайт 0629, шквальний вітер ламав дерева і обривав лінії електропередачі. Ряд вулиць залишилися без світла. У місті довелося зупинити рух електротранспорту. На проспекті Металургів дерево впало на машину, а ще кілька повалених дерев блокували проїжджу частину.

Сайт mrpl.city показав, як затопило великий супермаркет в місті і під’їзд житлового будинку.

У Telegram-канал «Контакт-центр 1555» жителі міста скаржаться на вирвані з коренем дерева і віднесені вітром сміттєві контейнери.