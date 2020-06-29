Заступник голови МЗС: Росія може почати активні бойові дії із-за води в Криму

Російська Федерація може почати активні бойові дії проти України через ситуацію з водою в аннексированном Криму.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна«.

За його словами, такої думки дотримуються багато військових експертів і аналітиків.

«У НАТО також розуміють, наскільки реальним є використання військового потенціалу Росії проти України, причому його активізація можлива як раз в найближчій перспективі», — сказав Боднар.

Те, що це може статися, підтверджують два фактори:

Зростання військових сил на Донбасі;

Посилення військових угруповань у аннексированном Криму.

Боднар каже, що це може статися із-за того, що Україна відмовилася від подачі води в Крим, поки Росія його не поверне, а також із-за внутрішньої нестабільності країни, викликаної голосуванням за поправки до Конституції. Заступник міністра підкреслив, що питання щодо того, щоб не подавати воду в Крим для України є принциповим.

«Тому це може стати однією з причин, чому росіяни можуть вдатися до активних бойових дій, зокрема на лінії фронту між українськими і російськими військами», — сказав він.

Як відомо, до 2014 року Україна забезпечувала Крим питною водою на 85%. Після анексії Україна припинила це робити. Проблема почала набувати великі масштаби цього літа з-за посушливої зими.