На в’їзді до Миколаєва з боку Одеси знову виник величезний затор

Вдень у понеділок, 29 червня, у мікрорайоні Варварівка знову утворився масштабний автомобільний затор.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Пробка починається на в’їзді до Миколаєва з боку Одеси. Сотні автомобілів застрягли у Варварівці. Потік транспорту рухається дуже повільно.

Водії повідомляють, що в заторах повно великовантажних автомобілів, які повинні перебувати на “відстої” з-за “теплового режиму”. На самому мосту такої масштабної пробки немає.

Відзначається, що така ж ситуація спостерігалася у суботу, 27 червня, і в неділю, 28 червня. Причиною пробок стало велику кількість автомобілів, в тому числі і великовантажних автомобілів, які приїхали до Миколаєва з боку Херсона. Крім цього, низька якість дорожнього покриття створює труднощі в пересуванні транспортних засобів.

Швидше за все, ця ж причина і спровокувала сьогоднішній затор.