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Кому покладені 12 130 руб. від ПФР

29.06.2020

Кому положены 12 130 руб. от ПФР

ПФР оголосило, що буде виплачувати 12 130 руб. в місяць тим, хто доглядає за людьми похилого віку та інвалідами.

Ця інформація зацікавила багатьох і – стали виникати питання про те, хто має право на обіцяний платіж і якісь інші вигоди можна чекати від того, хто присвятив себе догляду за інвалідом.

Так, наше законодавство передбачає доплати в таких випадках. Але з жалем доводиться констатувати, що реальна картина не така райдужна, як хотілося б.

Таким чином, соціальні допомоги по догляду на даний момент є федеральними (вони можуть бути отримані по всій Росії, незалежно від місця проживання) і є регіональними (їх розмір і терміни їх нарахування залежать від регіону, в якому проживає одержувач).

1. Федеральна виплата

Це належить тим, хто піклується про:

  • дитина-інвалід,
  • інвалід 1 групи,
  • літні люди старше 80 років,
  • для літньої людини, якому ще немає 80 років, але, за словами лікаря, він має потребу в постійному сторонньому догляді.

Підтвердити родинні стосунки або спільне проживання з опікунами не потрібно.

Але опікун повинен мати можливість бути працездатним (тобто ще не досяг пенсійного віку і не є інвалідом).

І найголовніше – він не повинен бути працевлаштованим (в тому числі працювати за цивільно-правовими договорами або в якості індивідуального підприємця або «самостійно зайнятим»), а також одержувати пенсію або інші соціальні допомоги (наприклад, по безробіттю).

Кому положены 12 130 руб. от ПФР

Якщо всі умови дотримані, ви можете подати заяву на догляд за інвалідами в ПФР, подавши заявку на компенсацію і необхідні документи.

Опікуни будуть отримувати щомісячну компенсацію. Її розмір:

  • 10 000 руб. – якщо батько, опікун або піклувальник доглядає за дитиною-інвалідом або дитиною-інвалідом групи 1 дитинства,
  • а всі інші мають право тільки на 1200 руб. в місяць (указ Президента РФ від 26.02.2013 № 175).
  • Ця сума не переглядалася протягом багатьох років, незважаючи на її широко поширену критику.
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Крім того, навіть ця невелика сума грошей не буде доступна тим, хто піклується про своїх близьких, коли вони виходять на пенсію. Або тих, хто піклується про інвалідів не 1-ї, 2-ї групи, наприклад.

Що стосується оголошеного Пенсійним фондом платежу в розмірі 12 130 руб., то він також, на жаль, належить далеко не всім.

Тільки ті, хто отримав тимчасову опіку над інвалідом, літньою людиною або сиротою, які перебували в стаціонарних установах соціального забезпечення, зможуть отримати ці 12 130 руб.

І за умови, що опіка була встановлена в період з квітня по червень цього року і тривала не менше 7 днів.

Платежі будуть перераховуватися тільки за ці 3 місяці, згідно із заявою, на підставі інформації про опікунів, яку надасть Пенсійний фонд органів влади суб’єктів Російської Федерації (постанова Уряду РФ від 30 травня 2020 р. № 797).

2. Регіональні виплати

Уряд підтримує ідею розвитку прийомних сімей для літніх людей в регіонах. За офіційними даними, близько 40 російських організацій вже запровадили цю програму.

Кому положены 12 130 руб. от ПФР

Суть її в тому, що орган опіки та піклування вибирає для одного літнього людини помічника, який бере його в свою сім’ю.

Укладається тристороння угода (між особою, що здійснює догляд, літньою людиною і органом опіки), в якому прописані умови догляду та порядок оплати витрат.

Орган опіки та піклування забезпечує дотримання договору і не допускає зловживання прийомною сім’єю її правами. За рахунок обласного бюджету призначається грошова компенсація.

В середньому її розмір становить від 3000 до 6000 руб. в місяць. Одна з самих високих виплат в даний час призначається в Ханти-Мансійському автономному окрузі – Югрі – 10 263 рубля.

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