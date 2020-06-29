Кому покладені 12 130 руб. від ПФР

ПФР оголосило, що буде виплачувати 12 130 руб. в місяць тим, хто доглядає за людьми похилого віку та інвалідами.

Ця інформація зацікавила багатьох і – стали виникати питання про те, хто має право на обіцяний платіж і якісь інші вигоди можна чекати від того, хто присвятив себе догляду за інвалідом.

Так, наше законодавство передбачає доплати в таких випадках. Але з жалем доводиться констатувати, що реальна картина не така райдужна, як хотілося б.

Таким чином, соціальні допомоги по догляду на даний момент є федеральними (вони можуть бути отримані по всій Росії, незалежно від місця проживання) і є регіональними (їх розмір і терміни їх нарахування залежать від регіону, в якому проживає одержувач).

1. Федеральна виплата

Це належить тим, хто піклується про:

дитина-інвалід,

інвалід 1 групи,

літні люди старше 80 років,

для літньої людини, якому ще немає 80 років, але, за словами лікаря, він має потребу в постійному сторонньому догляді.

Підтвердити родинні стосунки або спільне проживання з опікунами не потрібно.

Але опікун повинен мати можливість бути працездатним (тобто ще не досяг пенсійного віку і не є інвалідом).

І найголовніше – він не повинен бути працевлаштованим (в тому числі працювати за цивільно-правовими договорами або в якості індивідуального підприємця або «самостійно зайнятим»), а також одержувати пенсію або інші соціальні допомоги (наприклад, по безробіттю).

Якщо всі умови дотримані, ви можете подати заяву на догляд за інвалідами в ПФР, подавши заявку на компенсацію і необхідні документи.

Опікуни будуть отримувати щомісячну компенсацію. Її розмір:

10 000 руб. – якщо батько, опікун або піклувальник доглядає за дитиною-інвалідом або дитиною-інвалідом групи 1 дитинства,

а всі інші мають право тільки на 1200 руб. в місяць (указ Президента РФ від 26.02.2013 № 175).

Ця сума не переглядалася протягом багатьох років, незважаючи на її широко поширену критику.

Крім того, навіть ця невелика сума грошей не буде доступна тим, хто піклується про своїх близьких, коли вони виходять на пенсію. Або тих, хто піклується про інвалідів не 1-ї, 2-ї групи, наприклад.

Що стосується оголошеного Пенсійним фондом платежу в розмірі 12 130 руб., то він також, на жаль, належить далеко не всім.

Тільки ті, хто отримав тимчасову опіку над інвалідом, літньою людиною або сиротою, які перебували в стаціонарних установах соціального забезпечення, зможуть отримати ці 12 130 руб.

І за умови, що опіка була встановлена в період з квітня по червень цього року і тривала не менше 7 днів.

Платежі будуть перераховуватися тільки за ці 3 місяці, згідно із заявою, на підставі інформації про опікунів, яку надасть Пенсійний фонд органів влади суб’єктів Російської Федерації (постанова Уряду РФ від 30 травня 2020 р. № 797).

2. Регіональні виплати

Уряд підтримує ідею розвитку прийомних сімей для літніх людей в регіонах. За офіційними даними, близько 40 російських організацій вже запровадили цю програму.

Суть її в тому, що орган опіки та піклування вибирає для одного літнього людини помічника, який бере його в свою сім’ю.

Укладається тристороння угода (між особою, що здійснює догляд, літньою людиною і органом опіки), в якому прописані умови догляду та порядок оплати витрат.

Орган опіки та піклування забезпечує дотримання договору і не допускає зловживання прийомною сім’єю її правами. За рахунок обласного бюджету призначається грошова компенсація.

В середньому її розмір становить від 3000 до 6000 руб. в місяць. Одна з самих високих виплат в даний час призначається в Ханти-Мансійському автономному окрузі – Югрі – 10 263 рубля.