Tesla самовільно розігналася і вибухнула з власником всередині

Переставши при цьому реагувати на спроби водія натиснути на гальма

Видання Sina News Media опублікувало новий матеріал, в якому повідомляється про аварію за участю фірмового електрокара Tesla. Згідно даних джерела, машина самостійно розігналася і вибухнула з власником всередині.

Електрокар розігнався до 127 км/год, переставши при цьому реагувати на всі спроби водія натиснути на гальма. Внаслідок чого автомобіль спершу розбився, а потім взагалі вибухнув із водієм всередині.

Представники компанії Tesla прокоментували аварію повідомленням про те, що на даний момент триває розслідування події за погодженням з відповідним урядовим агентством у Китаї. Дані, отримані з електрокара, що вибухнув, будуть вивчені для з’ясування причини. За попередньою версією розслідування, яке проводить китайський уряд, аварія пов’язана з несправністю у системі автопілота.

: itsider.com.ua

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