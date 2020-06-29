Росіянці, тричі проголосувала за поправки до Конституції, загрожує кримінальна справа

Росіянці, яка тричі проголосувала за поправки до Конституції будучи в Ізраїлі, загрожує справа.

Громадянку Росії, яка живе в Ізраїлі і тричі проголосувала за поправки до Конституції, загрожує кримінальне переслідування. Про це, як повідомляє «Інтерфакс», заявила секретар Центрвиборчкому Майя Грішина.

Вона зазначила, що «наша шановна громадянка вирішила зловживати правом». Кримінальна відповідальність за такі порушення «є та сама страховка від того, щоб це не відбувалося». Стаття 142.2 КК передбачає за незаконну видачу та отримання бюлетеня штраф до 300 000 рублів або позбавлення волі на строк до трьох років.

Раніше жінка проголосувала за поправки до Конституції в посольстві Росії в Тель-Авіві, в консульстві в Хайфі,а також електронно.

Голосування за поправки до Конституції РФ почалося 25 червня. Основний день голосування — 1 липня.