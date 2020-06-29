«Є ще ті, хто вірить в карантин?» Як відпочиваючі на вихідних штурмували Одеси

На довгих вихідних на честь Дня Конституції в Одесу рвонули тисячі відпочиваючих. Міські пляжі і літні майданчики відкрили ще в середині травня. А після того, як з червня пустили поїзда до Одеси, багато вирішили провести спекотні дні біля моря, тим більше, що закордонний відпочинок поки недоступний.

У підсумку під час останнього уїк-енду можна було спостерігати справжній туристичний бум у місті, незважаючи на триваючий карантин. Тепер влади загрожують посилити карантин і звинувачують відпочиваючих в халатності.

Зібрали добірку фото і відео, а також розібралися, як це коментують у Моз.

«З ранку не припаркуватися». Фото і відео з вулиць і пляжів Одеси

Фото натовпів на вулицях і пляжах Одеси оприлюднило видання «Таймер». Загальноміський карантин не зупинив від походів до моря ні одеситів, ні туристів з усієї України.

Спекотна Одеса на карантині. Фото: timer-odessa.net

В Одесі так само жваво, як і минулого докарантинным влітку.

Фото: usionline.com

Фото багатолюдній Одеси поділився і бізнесмен Євген Черняк.

«Вакцина винайдена. Або люди з антитілами. Одеса. Вчора. Вечір. Колективний імунітет. Є ще ті, хто вірить в карантин?» — написав він.

У коментарях користувачі пишуть, що така картина спостерігається вже третій тиждень, а з самого ранку біля пляжів не припаркуватися.

В мережі користувачі викладають відео, які дають картину того, що на цих вихідних пляжі Одеси були переповнені. Як невеликі, так і популярні серед туристів.

В Аркадії було людно.

Переповнені були й нічні клуби.

Дистанцію в 1,5 метра на вулицях, в кафе і в чергах практично не дотримуються, мало людей у масках.

29 червня приїжджі масово почали повертатися перед робочими буднями і на трасі Одеса-Київ на ділянці біля села Алтестово і на мосту через Хаджибейський лиман утворилася велика пробка.

Ситуацію ускладнювало те, що на дамбі Хаджибейського лиману йде ремонт. У підсумку перетин мосту затягнулося до півтора годин.

Фото: Українські новини

Фото: Facebook

Влади загрожують посилити карантин

Влади, які раніше відкрили кафе і пляжі, тепер журяться. в Одесу масово хлинув народ і карантин ніхто не дотримується. Про це йшла мова на селекторній нараді президента Володимира Зеленського з міністрами і головами ОДА, яке відбулося 27 червня.

«В Одесі запрацювали клуби, зірки давали концерти, відкриті всі пляжі. Пішов слух, що на відкритому повітрі ніхто не захворіє. Однак це неправда. З-за цього ситуація сильно погіршилася. Якщо раніше Одеса мала один з кращих показників по розповсюдженню коронавирусной інфекції, то на сьогодні кількість хворих за добу значно вищою», — зазначив президент Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Одеська область це яскравий приклад того, що недбале ставлення людей до дотримання правил призвело до стрімкого зростання числа хворих.

Станом на ранок 29 червня в області 1632 випадків з початку пандемії. 27 червня зафіксували 34 нових заражень коронавірусом. 28 червня — 14, 29 червня — 31 випадок.

За статистикою Моз, станом на 29 червня, в 13 регіонах країни показники по тестуванню і захворюваності не дотягують до норми. Зокрема, в Києві, Волинської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської області.

Головні санітарні лікарі областей представлять план посилення карантину на регіональних комісіях з НС найближчим часом. Там буде прийматися рішення, чи будуть вводитися додаткові обмеження. У Мінохоронздоров’я раніше повідомили, що це може торкнутися роботи міського транспорту, спортзалів, фітнес-центрів та дитсадків.

При цьому заборона пляжного відпочинку в Одесі та інших місцях на узбережжі бачиться малоймовірним. Українці вже масово бронюють готелі та планують відпустки. Скасування і масова втрата грошей викличе вибух невдоволення в країні. Тим більше, що влада сама зняла всі обмеження напередодні.