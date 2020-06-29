«Барселона» і «Ювентус» обмінялися зірковими футболістами на 130 млн євро

Обмін футболістами дозволить «Барселоні» трохи заробити.

Каталонська «Барселона» і туринський «Ювентус» здійснили обмін футболістами, не чекаючи відкриття літнього трансферного вікна.

За інформацією авторитетного видання Marca, вже пройшов медогляд в Турині і поставив підпис під п’ятирічним контрактом півзахисник «блау-гранас» Артур Мело. Втім, поки бразилець буде тренуватися з каталонцями, які відстають у турнірній таблиці від «Реала» на два очки і в наступному поєдинку проведуть важку зустріч з мадридським «Атлетіко».

У зворотному напрямку в Каталонію пройде хавбек «Старої Синьйори» Міралем П’яніч. Як повідомляє сайт Goal, боснієць також підписав угоду з новим клубом – правда, терміни контракту не повідомляються.

Додамо, що каталонці трохи зароблять на цьому обміні. Якщо за Артура каталонці отримають 70 млн євро, то за П’янича змушені будуть віддати «всього» 60 млн у євровалюті.

Зазначимо, що виступає за «Барселону» з 2018 року бразилець в нинішньому сезоні провів у всіх турнірах 28 матчів, в яких забив 4 м’ячі, а боснієць, який захищає кольори «Ювентуса» з 2016-го, в сезоні-2019/2020 зіграв у 36 поєдинках і забив 3 м’ячі.