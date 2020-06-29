Шантаж і жителі ОРДЛО в заручниках

Російська тактика тероризму у вигляді використання заручників активно застосовується і їх сателітами в так званій ДНР. У насправді, а як їм тиснути на Київ? Загрози великого наступу на Київ і Львів давно нікого не лякають. Вимоги віддати їм під контроль територію всієї Донецької та Луганської областей викликають глузування. Спроби сісти за стіл з дорослими людьми і взяти участь в переговорах на правах повноцінного учасника не зустрічають підтримки і закінчуються звичним відправленням в піший еротичний тур. Що залишається? Тільки заручники.

Отже, ватажок макіївського відділення МММ, яка називає себе сьогодні головним в «ДНР» Денис Пушилин видав «Указ», який знову повністю забороняє переміщення громадян через контрольно-пропускні пункти між окупованій РФ територією і вільної української. Нібито, через загрозу поширення коронавіруса.

Треба думати, Пушилин побоюється, що епідемія може прийти з України і його не бентежить, що всередині ОРДЛО ситуація набагато гірша, так і вільне переміщення з РФ теж додає ризиків. Та й коли їх турбувала епідеміологічна ситуація на тимчасово окупованій території? Грабежі, вбивства, тортури і заручники їх ніяк не напружують, а тут стан здоров’я населення раптом викликало занепокоєння. Нісенітниця це все. Нісенітниця і брехня чистої води. Справжня причина в іншому.

Практично повна блокада окупованих територій створює масу проблем для місцевих жителів і їх родичів у підконтрольних законної української влади регіонах. Не секрет, що пенсійний туризм приносить жителям ОРДЛО і, відповідно, економіці регіону мільйони щомісяця. Тимчасово цей грошовий потік перекритий. Виявилися розірваними сім’ї, яких карантин застав зненацька. Випускники не можуть приїхати для вступу в українські Вузи, хто не може потрапити на лікування або провідати дітей (батьків). Маса досить сумних історій, які при правильній подачі здатні викликати співчуття. Тобто заручники свою задачу, задуману ляльководами, виконають. Ключове питання – чого хочуть ці ляльководи.

А все досить просто. Ситуація буде загострюватися, КПП не будуть відкривати під будь-якими безглуздими приводами типу неузгоджених з Україною списків, як зараз. А російська пропаганда буде максимально розкручувати «масштаби трагедії». Ну і українська «п’ята колона» підключиться з усім ретельністю. Завдання просте. Для вирішення цих непорозумінь просто потрібно зустрітися так званим «представникам ОРДЛО» і офіційної влади України. Щоб швидко в діалозі вирішити «цю маленьку проблемку заради бідних і страждають від непорозуміння і нерозуміння людей». Справа ж добре? І всі готові до компромісів.

Ось так легкої маніпуляцією і отримаємо картинку – за столом переговорів офіційна українська влада і «представники ОРДЛО». Тепер як би теж офіційні. Ура – Київ і Донецьк ведуть прямі переговори для припинення «громадянського конфлікту в Україні», а Москва в одязі посередника і миротворця виявляється ні при чому. Питання про російської агресії знімається з порядку денного, санкції скасовують, про відшкодування Україні збитків з боку Кремля мова вже не йде. Спритність рук, трохи шантажу заручниками і мета Москви досягнуто.