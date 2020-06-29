Більшість українців вважає справедливими справи проти Порошенка, – КМІС

Більшість українців считают розслідування кримінальних проваджень проти п’ятдесят п’ятого президента Петра Порошенка справедливим “покаранням за порушення закону”.

Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного з 20 по 23 червня.

Учасникам дослідження поставили запитання, чим, на їхню думку, є розслідування кримінальних проваджень проти Порошенка: покаранням за порушення ним закону і боротьбою за справедливість чи політичним переслідуванням колишнього президента чинною владою?

Варіант “покарання за порушення закону і боротьба за справедливість” розібрали 51% опитаних.

30% респондентів відповіли, що считают справи проти Порошенка політичним переслідуванням. Ще 19% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Опитування робили з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.