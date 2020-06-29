“Трохи по-дурному виглядає”: лікар, який захворів на СOVID-19 обурений подякою від Зеленської

26-річний ортопед-травматолог Віталій Денисюк розповів про свої враження від подяки, яку йому передали від першої леді України Олені Зеленської.

Про це він розповів в інтерв’ю “УП”.

Денисюк підмітив, що для того, аби зрозуміти, що він відчував “треба побути в його шкурі”.

Мовляв, він переїхав у Київ, відпрацював на периферії три роки, а коли він захворів на коронавірус в лікарні, то йому заявили, що він заразився поза межами медзакладу.

А потім йому повідомили, що він отримав подяку від дружини президента Олені Зеленської.

“Мені вручили формат А5, картоночка, без конвертика, квітів, фанфарів і так далі. Вручили і сказали: “Доктор, вам від передали”, – зауважив лікар.

Чоловік підмітив, що лікарі рятують життя, і їм за це “отак дякують”.

Він порівняв подяку від першої леді з листівкою від дружини шефа, який не доплачує за твою роботу.

“Ну дякую, типу – у мене чоловік багато грошей заробляє, ви заробляєте менше, ну нічого-нічого, ви працюйте, від вас листівка, будьте щасливі, будьте довольні. Трохи по-дурному виглядає, якщо чесно”, – уточнив лікар.

Він підмітив, що навіть починає замислюватися над тим, аби піти з професії через ставлення держави та адміністрації до лікарів.