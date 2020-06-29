Під час масової бійки у Львові 25-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в живіт

В ніч з суботи на неділю, 28 червня, о 01:47 до патрульних надійшов виклик про масову бійку та стрілянину на вул. Володимира Великого, 53. Через три хвилини патрульні вже були на місці. Вони розборонили хуліганів та викликали лікарів, адже було двоє учасників бійки були поранені. Про цей випадок ZAXID.NET розповіли у прес-службі патрульної поліції.

За попередньою інформацією у масовій бійці брали участь десятеро чоловіків. Одного з них, 40-річного львів’янина, сильно побили. Під час бійки він витягнув пістолет, зробив кілька пострілів і поранив 25-річного нападника у живіт.

Поліцейські, які прибули на місце виклику, зафіксували, що у 40-річного чоловіка сильне ушкодження голови, а у 25-річного – вогнепальне поранення живота. Поки медики надавали їм допомогу, слідчі вилучали пістолет та гільзи.

Обох хуліганів забрали до лікарні. Але лікарі констатували, що їхньому життю нічого не загрожує, тож з лікарні чоловіків забрали у Франківський відділок поліції для дачі показів.

Поліція наразі не розголошує, що стало причиною бійки, як і те, з якої саме зброї стріляв один з її учасників. Судячи із повідомлення про те, що пораненого відразу ж відпустили з лікарні до відділку поліції, йдеться про поранення з травматичного пістолета.

: zaxid.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.