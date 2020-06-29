Нове «нафтове» заграва встає над Близьким Сходом

Ситуація на Близькому Сході, увагу від якого виявилося відвернута через приходу в ряді країн «другої хвилі» коронавіруса, стрімко погіршується. У збройний конфлікт втягується дедалі більше сторін. Так, в північній частині Іраку, населеній курдами, Туреччина майже безперешкодно почала військову кампанію, а вже 19 червня журналісти повідомили про те, що поблизу міста Дахук вбиті п’ятеро мирних курдів.

З території Ємену, де вже шість років триває громадянська війна, шиїтські повстанці хуситы знову обстріляли саморобними ракетами і запустили бойові безпілотники в бік столиці сусідньої Саудівської Аравії — Ер-Ріада, а також прикордонного міста Наджран. У відповідь саудити атакували з повітря позиції хуситов. З приводу загострень вже офіційно висловив стурбованість російський МЗС.

Успокоившаяся, здавалося б, з початком пандемії Сирія знову заполыхала після того, як 23 червня на північному сході країни були обстріляні з території Ізраїлю ракетами сирійські військові та іранські ополченці. Одне з найбільших видань Times of Israel повідомило про сімох загиблих в результаті обстрілу.

Ну і, безумовно, найбільшу стурбованість викликає новий «раунд» громадянської війни в Лівії. Між Лівійською національною армією (підтримуваної, нагадаємо, Росією) і силами Уряду національної згоди (ПНР) розгорнулися запеклі битви за прибережний Бані Валід і портовий Сирт.

Сирт, до речі, стратегічно важливий порт, де знаходяться найбільші в країні склади сирої нафти, а також здійснюється експортна відвантаження палива. Не дивно, що новий «раунд» супроводжувався і інформаційним протистоянням, а саме, свідоцтвами звірств бійців ПНР у місті Тархуна, включаючи вбивства мирних жителів — жінок і дітей.

Про те, що відбувається сьогодні на Близькому Сході, «Вільна преса» поговорила з нашим постійним експертом — старшим науковим співробітником Інституту сходознавства РАН, професором Михайлом Рощиным.

«СП»: — Михайло Юрійович, в Лівійську кампанію втрутився Єгипет. Причому це може загрожувати прямим зіткненням сирійських військових з турецькими, що підтримують різні боки конфлікту.

— Для Єгипту Лівія — найближчий і найважливіший сусід на середземноморському узбережжі Африки. Турецька експансія в сусідній країні навряд чи надихає єгипетське керівництво.

Вчора президент Володимир Путін провів онлайн переговори з французьким президентом Емануелем Макроном. Як я розумію, вони стосувалися переважно Лівії, поблизу узбережжя якої турецьке військове судно проявило агресивні наміри щодо французьких моряків, що стежать за тим, щоб озброєння не доставлялися в Лівії. Путін і Макрон підтвердили спільність поглядів на розвиток обстановки в Лівії.

До речі, з Францією за Макроне намітилося поступальний і позитивний розвиток російсько-французьких відносин, так що я не здивуюся, якщо Макрон скоро приїде в Росію.

«СП»: — чи Втрутиться в Лівійську кампанію США?

— США не будуть сьогодні втручатися в лівійський конфлікт. У них усередині країни складна обстановка на тлі епідемії і «чорного майдану», що підігрівається Демократичною партією.

«СП»: — А бачаться сьогодні перспективи закінчення якихось великих близькосхідних конфліктів?

— Ну, ми зараз бачимо тільки загострення. Візьмемо Іракський Курдистан, де 15 червня турецькі військові почали операцію «Кіготь тигра» і «Кіготь орла». Офіційна мета кампанії — це боротьба з бойовиками Робочої партії Курдистану (РПК). У турків традиційні проблеми з РПК, протягом багатьох років веде боротьбу з турецьким урядом, але і курдська автономія в Іраку уникає ускладнень з Туреччиною.

Тепер що стосується Ємену. Конфлікт саудівців з хуситами на півночі Ємену чим далі, тим більше заходить у глухий кут. Очевидно, що назріла необхідність перемир’я і початок мирних переговорів, на яких Росія могла б виступити посередником.

«СП»: — А от особисто мене більше всього на Близькому Сході сьогодні турбує те, що в Сирії знову почалися ізраїльські провокації. Причому офіційний Тель-Авів, як зазвичай, в обстрілі не визнається.

— Ви праві, проблема з атаками ізраїльтян на військові цілі у Сирії нікуди не поділася. Вирішувати її так чи інакше доведеться. В умовах епідемії робити це буде складніше. Зауважте: ізраїльський президент Беньямін Нетаньяху, на відміну від минулих років, через коронавіруса на парад Перемоги не прибув.