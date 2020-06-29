Ми вже встигли неодноразово переконатися в тому, що Зеленський Конституцію не знає від слова взагалі, – Гончаренко

Олексій Гончаренко розкритикував на своїй сторінці в Facebook Володимира Зеленського, який, вітаючи українців із Днем конституції, заявив, що до складу України входить 25 регіонів.

На думку народного депутата від партії «Європейська солідарність», главі держави в даному разі слід було б спочатку перечитати Основний закон.

За словами Гончаренка, Зеленського виникає цілком логічне питання – куди поділися ще 2 українських регіону? До речі, про яких саме регіонах «забув» президент? Може, це Крим і Севастополь десь загубилися? Невже випадково? Втім, такі помилки дійсно може допустити людина, яка просто читає текст з листочка. При цьому він навіть не замислюється, що саме там написано.

Народний депутат підкреслив, що за рік президентства Зеленського ми вже встигли неодноразово переконатися – президент Конституцію не знає від слова взагалі. Кожен день якийсь новий ганьба – якщо не від «слуг народу», то від самого глави держави. Гончаренко зазначив, що перефразовуючи слова Ернеста Ренана, треба визнати, що влада «зелених» – це щоденний антиконституційний переворот.