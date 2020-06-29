«Слуга народу» записав реп, щоб розповісти про законопроект

Депутат фракції «Слуга народу» Олександр Санченко записав реп, щоб доступно розповісти про законопроект №3718 «Про основи молодіжної політики», який сам ініціював. Свій кліп він опублікував у Facebook.

«Молодіжний закон потребує молодіжної подачі!» — так він підписав свій пост.

«Принцип, який ми в законі виллємо золотом, буде принцип: ні одне рішення для молоді не буде без молоді. Другий принцип, який ми обрали – розвиток молодіжних центрів на рівні держави. Третій пункт– український молодіжний фонд, щоб всі, хто робить зміни, не ховалися, як Джеймс Бонд. Молодь зможе взяти грант на добрі справи – це буде хороша інвестиція від нашої держави», – йдеться в треку нардепа.

На питання, чому важливо прийняти цей закон, Санченко каже, що «країну повинен розвивати молодіжний легіон».

«І хоча світ не обіцяє нам щось путнє, я впевнений: в руках у молоді – наше майбутнє», — співає депутат.

Зареєстрований ним законопроект передбачає роботу зі старшокласниками – від 14 до 17 років; молодими людьми 18 – 24 років, які отримали освіту у вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації; а також молоддю 25 – 29 років, яка працює.

Законопроектом також пропонується знизити вік молоді в Україні: зараз молоддю вважаються люди з 14 до 35 років, а якщо приймуть документ, молоддю будуть вважатися люди з 14 до 29 років. На думку авторів, це дозволить не розпорошувати ресурси і надавати максимально ефективну підтримку молоді.

Крім цього, згідно з документом, при Кабміні може з’явитися дорадчий орган — Національна рада з питань молоді, а також молодіжні ради при місцевих органах.