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Лукашенко каже, що «дав сигнал» відкрити справу проти опонента

29.06.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що «дав сигнал» про затримання свого опонента, блогера Сергія Тихановського.

За словами Лукашенка, його політичні опоненти хочуть розхитати ситуацію всередині країни і «піти наступом на чинну владу».

«Так, я давши сигнал по Тихановському. Я щось не так зробив? Я хвилювався за свою країну, за яку я досі відповідальний. І я завжди буду відповідальний – у будь-якій ролі», – сказав Лукашенко на зустрічі з активом Мінської області, частину якої показавши в ефірі телеканал «Білорусь-1» ввечері 28 червня.

Президент Білорусі також висловив припущення, що в керівництві Росії розуміють причини ситуації навколо «Белгазпромбанку» (дочірній банк Газпрому і Газпромбанку), в якій був заарештований ще один його опонент ще й – Віктор Бабарико.

«Коли ми цей газпромівський банк хлопнули – вони все зрозуміли… Всі страждають: ах, Лукашенко посадивши ( Бабарика – ред.). А ми нікого туди не кликали, ми діємо за законом, як це було завжди», – заявив Лукашенко.

Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років.

Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015 років), окрім перших (1994 року), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

ЦВК Білорусі відмовила в реєстрації ініціативної групи відеоблогерові, авторові ютуб-каналі «Країна для життя» Сергієві Тихановському, бо він відбував 15 діб арешту і не міг особисто подавати документи. Тоді дружина блогера Світлана Тихановська заявила в ЦВК про свою ініціативну групу.

Після того Тихановського знову затримали 29 травня на передвиборчому пікеті його дружини. При цьому Лукашенко розповів про обставини затримання за 4 години до того, як воно відбулося. Тихановський досі перебуває під арештом, його дружина заявляла про погрози їй у зв’язку з участю у виборах.

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Віктор Бабарико, якого считают головним суперником Лукашенка і ймовірним переможцем виборів, звільнився з посади керівника «Белгазпромбанку», який майже повністю належить російському «Газпромові» і його структурам, 12 травня, коли оголосив про бажання балотуватися на виборах.

11 червня в «Белгазпромбанку» провели обшуки. Комітет державного контролю заявивши, що порушено кримінальну справу за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, і про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Голова КДК Іван Тертель заявивши, що до справи причетний потенційний кандидат на посаду президента Віктор Бабарико. Рівно за 4 години до заяви Комітету держконтролю Лукашенко розповів про обставини справи «Белгазпромбанку».

18 червня Віктора Бабарика і його сіна, керівника ініціативної групи Едуарда Бабарика, затримали. Наступними днями обом оголосили кримінальні обвинувачення, але не повідомляли, за якою саме статтею.

У лютому, ще до початку президентської кампанії, Бабарико в одному з інтерв’ю говорив про те, що Білорусь не стала економічно самостійною країною і що від інтеграції з Росією «люди виграють однозначно». «Із позиції звичайної людини будь-яка історія, яка об єднує і яка полегшує життя з точки зору переїздів, єдиних норм і правил, використання інфраструктури і так далі – однозначно «за». І це треба розуміти. Мені здається, ставши частиною Росії, більшість з них скаже радісно «нарешті!». Скажуть, повірте!» – говорив, зокрема, він.

 

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