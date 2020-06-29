Пиво з тарганами: що «Таємні агенти» знайшли в столичних пабах

Захотілося випити чого-небудь новенького – бармен поганого не порадить. Адже він знає смаки всіх коктейлів та інших напоїв в меню.

Але не підсуне він вам якусь бодягу під виглядом мохіто? Щоб дізнатися, що коїться за барною стійкою, журналістка проекту «Таємний агент» (Новий канал) Олександра Башкатова влаштувалася на роботу барменом в столичному пабі. Про це йдеться в прес-релізі «Нового каналу».

«Красивий антураж, дерев’яні столи, приглушене світло, що грає рок, – розповідає Олександра. – Заклад справив на мене гарне враження. Але те, що я побачила за стійкою і у приміщенні, де миють посуд, неприємно вразило».

Дівчина дізналася, як в цьому пабі «доглядають» за келихами.

«Працівниця витирала посуд не спеціальною ганчіркою, а старої футболкою, – говорить агент. – Вона ще й похвалилася, що часто приносить старі речі, щоб використовувати їх на роботі. Більш того, жінка зізналася, що власники не замінюють їм старі рушники для посуду. Тому вона забезпечує себе всім необхідним сама».

Але це не найгірше, що побачила Олександра. Адже через кілька хвилин вона помітила таргана, який «відпочивав» на чистому посуді.

«Схоже, що в закладі таргани – це друзі співробітників, – каже дівчина. – Адже їх реакція на комах мене здивувала. Вони сміялися і розповідали, що «Андрій живе в одному кутку, а Гоша – в іншому». Але це ж повна антисанітарія!»

В іншому пабі Олександра влаштувалася на кухню. З її розслідування ви дізнаєтеся, як в пиво на розлив до старого доливають свіжий. А ще побачите, як готують закуски до пінному. Після цієї програми ви 100% будете ретельно вибирати паби, щоб відпочинок був приємним і безпечним!