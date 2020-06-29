У Росії оголосили збори резервістів влітку, а не традиційно навесні, і без термінів їх закінчення, — Бабин

Екс-представник президента в АРК Борис Бабин завив про те, що в Росії оголосили збори резервістів влітку, замість традиційного весняного періоду. Також в указі не вказані терміни завершення зборів.

Про це він написав у Фейсбуці

Бабин зазначив: «У державі-агресора президентським указом від 29.06.20 № 430 оголошено заклик осіб із запасу на військові збори.

Такі заклики в РФ і раніше відбувалися щорічно, прикладом указами від 11.06.16 N 283, від 19.04.17 № 179, від 19.03.18 № 114, від 21.02.19 № 70.

І те, що зараз ці збори оголошені агресором саме влітку, а не традиційно навесні, можна було б пояснити і карантинними заходами.

Але насправді вкрай важливо інше.

Всі зазначені вище попередні щорічні путінські укази передбачали заклик запасних на збори з чітким терміном їх проведення — до двох місяців.

А от сьогоднішній указ, вперше в цій серії за багато років, жодних термінів тривалості призову не встановлює.

Фактично їм особи закликаються владою РФ із запасу — до особливого розпорядження.

Таким чином указ № 430 можна вважати прихованою формою масової мобілізації в Збройні сили РФ запасу, на невизначений термін і в невідомому поки обсязі.

Зазвичай в соціально-географічних умовах РФ повноцінне насичення військ покликаними особами варто очікувати не раніше

ніж через місяць, а швидше за все десь днів через сорок-п’ятдесят.