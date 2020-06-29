Хочете 500 рублів за просто так?

У них знову все пішло не за планом. Вони були впевнені в своїй правоті, але замість визнання помилковості своїх суджень – вирішили закидати всіх грошима. Хтось назве цю позицію халепу, але ім’я її – опозиція.

Спочатку всіх відмовляли йти на голосування, мовляв вірус, потім сварилися між собою: треба йти, не треба голосувати, чи не голосувати. А через кілька днів вирішили, що не тільки треба сходити, але ще й сфотографуватися обов’язково. Навіщо? Щоб агітувати проти:

https://twitter.com/netpopravk…



Любителі зрубати бабла на рівному місці повз точно не пройшли, ось такі повідомлення поширювалися в пабликах ВК з пошуку роботи:

Це нормальне явище? Опозиція насміхалася і дорікала ЦВК за організацію різного роду заохочень для виборців, які прийдуть на дільниці і проголосують. Ніяких фотографій не треба робити: просто приходь і голосуй, як хочеш. А тут за 500 рублів купують голоси, та ще й в мережу викладають – ось вони ми, борці проти всього поганого і за все хороше.

https://twitter.com/netpopravk…

Скажіть краще «НІ» купівлі голосів, незаконної агітації.