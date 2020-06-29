Доктор сообщил о вреде «слишком здорового» образа жизни

Врач Александр Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни. Он призвал зрителей соблюдать «золотую середину».

Врач рассмотрел фанатизм пациентов на примере расстройств пищевого поведения. Он сообщил, что часто лечил людей с анорексией и булимией.

«Самое главное — что ты ничего сделать не можешь. Ты можешь им восстановить электролитный обмен, ты можешь им дать здоровье, но все это, к сожалению, лечится только психиатрами», — сказал доктор.

Он отметил, что в последние годы значительно возросла популярность здорового образа жизни, что привело к появлению другого расстройства — орторексии. Человек с такой проблемой в погоне за здоровым питанием начинает настолько фанатеть этим, что нарушает все принципы правильного питания. Такие люди уверены, что чем меньше калорий, тем больше полезных продуктов. По словам Мясникова, самое главное же — это сбалансированное питание.

Медик предупредил россиян, что фанатичное стремление к здоровью может принести серьезный вред. Он призвал людей к «разумной умеренности» в еде, спорте, диетах, БАДах и «чистках» кишечника.

: Новости Ю