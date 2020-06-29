Від китайського смаженого півня врятує тільки танк «Армата»

Індія терміново хоче купити у Росії не багато ні мало — 1770 танків Армата, ще літаки, С-400, різні ракети і багато іншого.

На фото індійські танки Arjun.

Ми з вами зараз спостерігаємо добре прожареного китайського півня в дії. До цього Індія періодично дозволяла собі вередувати, і трохи сварити то ті, то інші російські озброєння. Але коли на горизонті намалювався білий і пухнастий полярний лис, брати індуси повернулися до витоків, тобто до Росії матінці.

Винищувачі «Міг-29» і «Су-30 МКІ» відразу стали хорошими і знадобилися. Дорогий «Рафаль» був забутий, а «С-400» знадобився прямо терміново, прямо вчора. При тому що поки що бойові дії на кордоні з Китаєм велися переважно камінням і палицями, що побічно дозволяє сказати що ми бачимо початок четвертої світової. Бо камені і палиці — це технології майбутнього.

Якщо без жартів, то, мабуть, Індія злякалася досить сильно. Тому що 1770 танків «Т-14» — це плюс 50% до чисельності (і плюс 100% до сили :-)). На даний момент всього бронетанкові сили Індії мають близько 3500 танків. 2400 – «Т-72», 1000 – «Т-90С», і 100 місцевих «Арджунов».

Індію можна зрозуміти, так як китайські бронетанкові війська налічують майже 7000 танків. Всі вони китайські, різних модифікацій, і цілком пристойні. Причому, після появи в армії КНР танка Type-99A, в кол-ве близько 500 шт., індійці стали розглядати ситуацію як втрату балансу. Раніше їх не бентежило чисельну перевагу китайців, за наявності у них 1000 шт. «Т-90С», але китайський новий танк похитнув рівновагу. За оцінкою індійців, потрібно додати.

Але нам, в принципі, такі оцінки на руку, тому що «Армата» – найкраще що є сьогодні на світовому ринку ОБТ. І якщо Індійці налаштувалися остаточно вирішити китайський питання, то тут альтернативи у них просто немає. Причому, в умовах наявності у обох конфліктуючих сторін «С-400», сумнівно що авіація буде мати взагалі хоч якусь роль у цьому передбачуваному баттле. До речі, мабуть, тому поки не було мови про «Су-57». Все таки «С-400» важливіший.

Тому якісне перевага саме у сухопутних, і бронетанкових військах набуває першорядного значення. І «Армата» цілком здатна дати таку перевагу. Бо, крім усіх її передових якостей, найвища ступінь захищеності екіпажу дає людям можливість в умовах бою діяти набагато більш впевнено і по хорошому нахабно, а це один з ключових чинників успіху на полі бою.

Крім «Арматури», як вже згадано вище, Індія планує підкупити ще 21 «Міг-29», і 12 «Су-30 МКІ». У порівнянні з «Арматами» кількості невеликі, але якось треба прикривати небо поза зоною бойових дій. Мабуть цього індійцям булет достатньо, з урахуванням наявного парку. Тим не менш, этор непогані гроші в скарбничку. Приблизна вартість «Міг-29» – $22 млн., «Су-30МКІ» – $70-$80 млн.. І разом це майже $1,5 млрд. Що разом з $4,5 за «Армат» буде непоганий надбавкою до бюджету.

Крім того, індуси планують прискорити виробництво надзвукових ракет Brahmos, які вже практично адаптовані під носій «Су-30МКІ». Це спільна розробка Росії та Індії, виробляється на заводі BrahMos Aerospace. Хто не в курсі, назва штучно синтезована почав з назв двох річок — Брахмапутра та Москва. Так ось, за Mos ми теж свою частку отримаємо. Наша частка в підприємстві — 49,5%.

Загалом, загибель у прикордонному конфлікті декількох десятків індійських солдатів так просто не забудеться, і Індія ще довго буде фокусуватися на переозброєнні, і що абсолютно точно, в її виборі набагато менше буде грати роль політика, а буде превалювати доцільність і практичність, що різко підвищує шанси саме нашого зброї на місткому індійському ринку.

Бо на війні не грають роль санкції, або диверсифікація постачальників. Тут важлива надійність і характеристики зброї, бо ціна цього — життя та перемога. А тут ми — поза конкуренцією.

Взагалі, під сурдинку цілком можна було б заборонити індусам надалі огульно критикувати та дискредитувати нашу техніку. Все зрозуміло, кожен маніпулює з метою отримати більш вигідну пропозицію, але всьому є свої межі. І нам не заважає скористатися ситуацією, і їх виставити.

Звичайно, наша тісна співпраця цілком може бути причиною невдоволення нашого стратегічного партнера — Китаю. І навіть вже промайнула стаття відповідного змісту в друкованому органі Центрального комітету компартії КНР — газеті «Жиминь жибао», що в перекладі означає «Народна газета». Китайці незадоволені прискоренням поставок в Індію «С-400».

Ну що ж, це зайве підтвердження того, що комплекси хороші, і китайці знають це не з чуток, бо у них є кілька дивізіонів.

І нам треба придумати якесь логічне пояснення для Китаю, що-небудь на зразок збереження балансу і стабільності в регіоні. Наші комплекси захищають мирне населення від атак з повітря. З китайцями сваритися не варто. Тим не менш, свою лінію потрібно проводити жорстко, і продавати зброю всім хто попросить, особливо країнам з китайського оточення.

Щоб якщо що, Китай розумів, що він хоч і великий, але навколо багато країн, які не дуже цьому раді, і можуть у разі чого попсувати йому нерви. Особливо якщо об’єднаються. Баланс = гарантія збереження миру, а китайці в ньому зацікавлені не менше нашого.

Причому, такий політики потрібно дотримуватися навіть якщо китайці перестануть дотримуватися американські санкції проти нас, і вкладуть в нашу країну великі інвестиції. Це ще більше підвищує ризики китайської експансії, і треба розуміти, що тоді озброювати Індії і В’єтнаму важливо подвійно. А поки є гарний привід сказати «ні».

Що-ж до «Арматури», то напевно варто дочекатися, поки їх приймуть на озброєння у нас. Тоді і будемо рахувати курчат.