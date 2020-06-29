Нардеп Третьякова заявила, що родичі зниклих без вести на Донбасі наживаються на соцвиплати

Народний депутат від парламентської фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, яка прославилася закликом стерилізувати безробітних, зробила ще одну гучну заяву.

За її словами, родичі зниклих без вести на Донбасі українців не повідомляють про їхню смерть офіційно, щоб отримувати великі виплати.

У новому оприлюдненому уривку відео Третьякова підняла тему необхідності прибрати деякі пільги, щоб люди ними не зловживали. А як приклад зловживань вона назвала родичів безвісти зниклих українців під час конфлікту на Донбасі.

«У нас є зниклі без вести, і ми точно знаємо, що хлопець або дівчина загинули, що їх розстріляли, але просто ми ще не добралися до місць поховання. Відповідно і батьки, і родичі знають, що вони загинули, але вони не хочуть констатувати смерть своїх родичів навіть якщо пройшов час і є судові рішення щодо загибелі людини. Родичі не хочуть, тому що вони за це отримують гроші і великі — до 20-30 тисяч гривень в місяць за того чоловіка, який пропав без вісті», — заявила Третьякова.

Потім вона пустилася в моралізаторство, вилаявши утриманців і заодно СРСР.

«Цей економічний зміст морально розбещує людину. Ідеологія: якщо я щось отримую від держави, то я фактично сідаю на шию тому, хто платить податки, того, хто поруч зі мною, мій побратим… якщо я отримую якусь пільгу, я у них відібрала — ця ідеологія чомусь відсутній в українському суспільстві. Я вважаю, що це спадок від Союзу: усе тут моє, всі ми тут поділили в Радянському Союзі, йдемо до комунізму», — сказала нардеп.