У Сумській області серед ночі на шляхах знайшли півторарічну дівчинку

Мати вдалося знайти через добу, її допитують правоохоронці.

У Шостці Сумської області вночі знайшли півторарічну дівчинку. Дитини на залізничному переїзді в центрі міста помітили люди і викликали поліцію. Маленького знайди доставили в лікарню, з нею все в порядку.

Маленьку дівчинку близько години ночі випадково побачив водій, який проїжджав повз — на залізничному переїзді у світлі фар відбилося світле платтячко і босоніжки. Обережно, щоб не налякати, чоловік покликав дитину до себе, а сам викликав поліцію.

Наляканого знайду медики заспокоїли, нагодували, а потім оглянули. Кажуть, дитина цілком здорова, доглянута, добре одягнений. Припускають, що в лікарні вона не вперше.

«Дитина дуже чистий, добре одягнутий, охайний, памперс був нещодавно поменян. Адекватно реагує на наші прохання. Взагалі чудово на огляд реагує, дихає по команді», — ділиться черговий лікар Шосткинської дитячої лікарні Тетяна Маковоз.