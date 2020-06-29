З початку року в Україні різко впало виробництво хліба, борошна та виробів з неї

За перші п’ять місяців 2020 року в Україні впало виробництво хліба та хлібобулочних виробів. З січня по травень було вироблено 314,5 тисяч тонн, що на 13,8% менше, ніж за п’ять місяців минулого року.

Про це повідомляє сайт AgroPolit.com з посиланням на прес-службу Держкомстату.

«Пшеничного хліба за п’ять місяців було вироблено 127,1 тисяч тонн, що на 14,5% менше, ніж роком раніше. При цьому в травні було вироблено 61,7 тисяч тонн хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, що на 15,6% менше, ніж у травні минулого року», — зазначили у Держстаті.

Як підрахували статистики, станом на кінець травня запаси продукції на складах підприємств-виробників досягали 377,3 тонни.

Обсяг виробництва борошна в січні-травні скоротився на 11,2% (до 609,2 тисяч тонн). Запаси борошна на українських складах на кінець травня досягали 44,8 тисяч тонн.