Організаторів голосування про зміни до конституції РФ у Криму чекають санкції, — МЗС

Заступник голови МЗС вважає, що міжнародне співтовариство має великий вплив на відповідні дії Росії

Заступник глави Міністерства закордонних справ України Василь Боднар заявив, що проведення голосування про внесення змін до конституції РФ у Криму є незаконним і буде мати для Росії політичні і правові наслідки. Україна вже звернулася до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію «голосування».

Про це Василь Боднар заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, міжнародне співтовариство має великий вплив на відповідні дії Росії. Вона може засудити РФ, так і розширити санкції і політичний тиск.

«Організація голосування на окупованій території українського Криму, а також організація участі у голосуванні осіб, які є власниками незаконно виданих паспортів РФ, буде мати для РФ політичні і правові наслідки», — сказав Боднар.

Також заступник глави МЗС сподівається на те, що громадяни України, які вимушено перебувають на окупованих територіях, утримаються від участі в незаконному голосуванні з точки зору міжнародного права.