Пожежа в будинку на Позняках загасили

У Києві рятувальники загасили пожежу в житловому будинку в Дарницькому районі. Займання сталося в багатоповерхівці на столичних Позняках.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві на сторінці в Facebook.

Пожежа на вулиці Олександра Кошиця був ліквідований через пів години після отримання інформації про неї.

Пожежники встановили, що на сходовій клітці 15-го поверху горіло сміття на площі 2 квадратних метра. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.