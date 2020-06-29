В Харькове маленькая девочка разбилась насмерть, выпав из окна

В Харькове, на проспекте Жуковского, пятилетняя девочка выпала из окна. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Предварительно установлено, что 40-летний отец пошел в магазин за водой, а девочку и годовалого брата уложил спать и оставил одних в квартире. Матери дома не было.

Как сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и в полиции, “скорая” приехала на место происшествия раньше, чем родитель вернулся домой. Медики также указали, что девочке было 4 года, а выпала она “с высоты 4-5 этажа”.

Происшествие случилось днем 27 июня.

: objectiv.tv