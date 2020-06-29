«Барселона» готується відправити у відставку головного тренера – ЗМІ

Головний тренер каталонської «Барселони» Кіке Сетьен буде відправлений у відставку після закінчення нинішнього сезону.

Такими даними своєму розпорядженні авторитетний футбольний портал Goal.com. 61-річний фахівець лише в січні нинішнього року підписав контракт з «Барселоною» на 2,5 року, змінивши на цій посаді Ернесто Вальверде, однак не зміг завоювати довіру керівництва.

Сетьен практично повністю втратив контроль над командою, так як футболісти вступили в конфронтацію з наставником з-за його тактичних рішень. Головними критиками тренера є ветерани та лідери «Барси» Ліонель Мессі і Жерар Піке.

Крім того, результати команди в нинішньому сезоні не влаштовують ні вболівальників, ні керівництво. Каталонці йдуть на другому місці в чемпіонаті, поступаючись два очки «Реалу», а в Лізі чемпіонів ледь зуміли вистояти в Неаполі в першому матчі 1/8 фіналу з «Наполі» (1:1).