Бізнесмен Мамонт, якого ледь не вбили у Харкові, похвалився, як спустив в одеських кафе 300 тисяч гривень

Харківський бізнесмен і голова юридичної компанії «Легіон» Владислав Безрук по кличці Мамонт, на якого два роки тому робили замах в Харкові, відпочиває в Одесі.

У сториз свого Instagram він викладає чеки з одеських клубів і ресторанів, в яких вказані п’яти і шестизначні суми.

Так, спочатку Безрук похвалився рахунком з ресторану «Риба» на 93 600 гривень. Потім — довгим чеком на 124 тисячі гривень із закладу «Ibiza Beach Club», що на пляжі Аркадія. А потім рахунком з того ж клубу на 78 900 гривень. Причому розплачувався Мамонт виключно готівкою, фотографуючи товсті пачки купюр.

Також на своєму акаунті Instagram, де бізнесмен використовує нік mamont_33, опублікував відео, як розслабляється в оточенні красунь у купальниках. Він хизується тим, що його компанія їсть суші і п’є шампанське.