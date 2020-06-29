У Тернопільській області чоловік намагався повіситися в лісі

29 червня в Тернопільській області поліцейські помітили чоловіка, який намагався повіситися в лісі. Вони врятували чоловіка і викликали йому швидку.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

У поліції повідомили, що близько двох годин ночі, під час патрулювання в лісовому масиві біля села Ладычин Требовлянского району помітили силует. Підійшовши ближче побачили чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством через повішення.

«Незнайомець вже був у зашморгу, коли правоохоронці підійшли до нього. Вони зняли чоловіка і надали йому домедичну допомогу до приїзду швидкої. Ним виявився житель села Микулинці, Теребовлянського району, 1998 року народження», — відзначають в прес-службі.

Також додають, що чоловік, який зараз перебуває в медустанові, прийшовши в себе, подякував поліцейським за те, що врятували його від необдуманого вчинку.

Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку повідомлень і звернень громадян. За даним фактом проводиться перевірка, поліцейські з’являється з’ясовують обставини події.