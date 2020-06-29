Гайтана трогательно поздравила дочь с днем рождения

27 июня дочь Гайтаны, Сапфир-Николь, отпраздновала день рождения. Единственному ребенку певицы исполнилось три года.

По этому поводу родители устроили праздничную фотосессию. Гайтана поделилась снимками на своей странице в «Инстаграме».

«Сегодня у нас большой праздник — день рождения Николь. 3 года назад наша с любимым жизнь изменилась и стала такой яркой и невероятной. Каждый день, когда укладываю ее спать, я осознаю, насколько же мы счастливы. Счастливы вместе!

Спасибо, что стала нашим смыслом жизни, Николь», — написала певица.

: karavan.ua