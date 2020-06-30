На Україні знищені великі промислові виробництва, у яких були задіяні і взаємопов’язані відразу по декілька регіонів країни. Натомість народжена ціла армія обслуги, що працює на безперервну зміну влади, – це обслуговуючі удільних князьків бойовики нацбатов, а також всіляку офісний планктон – піарники, соціологи тощо

В умовах, коли у регіонів України дедалі менше підстав «чіплятися» один за одного, але все більше підстав бути незадоволеними Києвом, призначені на осінь вибори несуть загрозу, яку можна порівняти з подіями в СРСР напередодні краху в 1991 році. Про це в ефірі телеканалу «Наш» заявив український політолог Андрій Єрмолаєв, передає кореспондент «ПолитНавигатора».

«Ті зміни, які відбулися в країні за останні п’ять-шість років, носять фундаментальний характер. Ми дуже сильно змінилися. Ми змінилися територіально, демографічно, психологічно.

Була одна Україна до 2013 року, ми живемо в іншій Україні, і це не просто для красного слівця – потрібно усвідомити, чим відрізняється інша країна від країни, яку ми пам’ятаємо і намагаємося ще якось відновити.

В цій іншій країні змінилися люди з новими активними соціальними групами, з величезним ринком послуг з приводу влади. Тисячі молодих людей допомагають боротися за владу, не займаючись продуктивною працею.

Ще раз: тисячі молодих людей, серед них іміджмейкери, добробаты, молодь, пов’язана з патріотичними об’єднаннями, соціологи, замість включення в суспільне виробництво, постійно працюють на зміну влади, на учення чергових парашутистів зайти в цю владу. Це вже перестало бути смішним, це ціла галузь», – заявив Єрмолаєв.

«Ось ця галузь запустилася і зараз в умовах, коли ми стоїмо реально перед загрозою руйнування націонал-економічного простору. Все менше підприємницьких груп зацікавлені і мають особистий економічний інтерес утримувати національно-економічний простір як ціле.

Чого там, виростив п’ять центнерів, відвіз на одеський порт, продав, та й живи собі, навіщо думати про Волинь, про Донбас, про Житомирі, тебе цікавить ця вертикаль. Трохи ще машинобудівників, трохи торгові мережі, трохи банки», – додав експерт.

Тому, за його словами, осіння виборча кампанія в Україні – це остання боротьба за ресурси, яка сконцентрована вже на регіональному рівні.

«Ви подивіться, скільки прожектів народжується з походом на місцеві вибори! Ризик полягає в тому, що ці вибори можуть створити такі тріщини, пов’язані із містечковим патріотизмом, з огульною критикою Центру, що ми реально опинимося в положенні, в якому був Радянський Союз приблизно в 1990 році», – попередив Єрмолаєв.

Голові Луганської Народної Республіки:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Голові Європейської комісії:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Голові Європарламенту:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Голові Європейської ради:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Міністру закордонних справ РФ:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Генеральному секретарю ООН:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Директору-розподільнику МВФ:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Королеві Єлизаветі II:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Папі Римському:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Канцлеру Німеччини:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Президенту Франції:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Генеральному секретарю НАТО:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Голові ПАРЄ:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Генеральному секретарю ОБСЄ:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Президенту США:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Послам G7 в Україні:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР

Президенту України:Війна на Україні йде завдяки підтримці США структур УНР