Китайських військових будуть вакцинувати експериментальною вакциною від COVID-19

Центральна військова комісія Китаю схвалила використання серед військових експериментальної вакцини від коронавіруса.

Про це повідомив BangkokPost 29 червня.

За інформацією сайту, препарат розроблений фармакологічною компанією CanSino Biologic у співпраці з Пекінським інститутом біотехнології Академії військово-медичних наук Китаю. Вакцина успішно пройшла першу і другу фази клінічних випробувань.

Результати випробувань показали, що вакцина володіє хорошим профілем безпеки і здатна запобігти захворювання, що викликається коронавірусом, зазначено в повідомленні.

Китайські військові погодили використання препарату з 25 червня на один рік.

Спалах коронавирусной інфекції COVID-19 почалася в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила поширення коронавіруса пандемією.

За даними американського Університету Джонса Хопкінса, в Китаї інфіковано 84 757 чоловік, помер 4641 людина, видужала – 79 610.

Загальна кількість інфікованих у світі майже досягла 10,2 млн, із них майже 5,17 млн вилікувалися, а 503 тис. – померли.