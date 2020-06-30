На Буковині 56 нових випадків інфікування коронавірусом, — ОДА

У Чернівецькій області зафіксовано 56 нових випадків коронавирусной хвороби Covid-19, загальна кількість хворих досягла 4801 осіб

Про це у Фейсбуці повідомив глава регіону Сергій Осачук.

На Буковині сьогодні, 29 червня, офіційно підтверджено ще 56 випадків зараження коронавіруса… загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 4801 людини», – написав він.

Голова ОДА зазначив, що всього лабораторний центр обробив 282 зразка.

Також він додав, що 11 буковинців за станом на вечір понеділка одужали від Covid-19.