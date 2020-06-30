Білоруський опозиціонер Статкевич, перебуваючи в СІЗО, став фігурантом нової кримінальної справи

Кримінальна справа заведена на білоруського опозиціонера Миколу Статкевича. Відомого політика звинувачують у підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це повідомила дружина Статкевича Марина Адамович.

«Тільки що стало відомо, що Микола Статкевич, який завтра повинен був вийти на свободу, «затриманий за підозрою в підготовці злочину за ч. 1 ст. 342 «підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок». Він буде перебувати в ІТТ», — зазначила вона.

Саме за ст. 342 проходять всі затримані по так званій «справі Тихановского».

Статкевич знаходиться в ізоляторі, де відбуває два арешту на 15 діб. Його затримали 24 травня під час збору підписів у Комаровського ринку за претендентів на посаду президента Білорусі «без відповідного дозволу Мінміськвиконкому». Статкевича звинуватили в «публічному вираженні свого невдоволення і негативне ставлення до чинної влади». Ще раз на 15 діб опозиціонер був засуджений, відбуваючи покарання за перші 15.

Статкевич планував балотуватися на пост президента, проте в травні 2020 року ЦВК відмовив йому в реєстрації з-за непогашеної судимості. Політик, який також був одним із претендентів на посаду президента Білорусі в 2010 році, був тоді засуджений на 6 років за «організацію масових заворушень». Судимість Статкевича буде вважатися погашеної в 2023 році.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.

В даний час потенційні суперники чинного президента Олександра Лукашенка на виборах — екс-керівник Белгазпромбанка Віктор Бабарико і блогер Сергій Тихановский знаходяться в місцях позбавлення волі. Щодо Бабарико порушено кримінальну справу. Також арештовані активісти виборчої кампанії, опозиційні політики Павло Северинець і ті, хто брав участь у мирних акціях протесту.