Сергій Шнуров став генпродюсером телеканалу RTVI

Російський співак Сергій Шнуров став генеральним продюсером телеканалу RTVI. Про це йдеться на сайті каналу.

Таку посаду виконавцю запропонував власник RTVI Мікаель Ісраелян. Він зазначив, що вибір упав на Шнурова, так як той розуміє менталітет російськомовних людей, які живуть за кордоном.

«Приєднавшись до команди RTVI я планую розвивати майданчик для обговорення всіх найбільш гострих і актуальних питань міжнародного порядку, які безпосередньо впливають на життя співвітчизників по всьому світу», — заявив Шнурів.

Повідомляється, що новий генпродюсер буде займатися створенням і просуванням неновостных продуктів, формуванням загальної стратегії розвитку та сітки мовлення, а також оновленням і просуванням бренду.

Крім того, на сайті сказано, що найближчим часом RTVI планує активний розвиток на Західному узбережжі США, Грузії, Вірменії та Європі.