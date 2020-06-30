Смерть молодої дружини депутата у Миколаєві: стали відомі подробиці

33-річну Христину Івануну знайшли з вогнепальним пораненням у голову.

У Миколаєві розслідують смерть друіжини місцевого депутата. Внаслідок поранення в голову з травматичної зброї загинула 33-річна Христина Івануна, повідомляють місцеві ЗМІ.

Жінка, за даними видання «НовиниN», є дружиною 34-річного депутата обласної ради від партії «Батьківщина» Ігоря Івануни.

Про смерть жінки стало відомо 29 червня, близько десятої години ранку. До поліції звернувся сам депутат.

«До поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову», – розповіли правоохоронці.

На місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, керівництво поліції.

«33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік перебував у помешканні. Наразі всі обставини та причини події з’єднання ясовуються», – розповіли правоохоронці.

За фактом загибелі жінки, відповідно до процедури, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Як повідомляють місцеві ЗМІ, трагедія сталася у Варварівці, що в центрі міста.

На світлинах, розміщених у профілях Христини та Ігоря Івануни у Facebook, пара має цілком щасливий вигляд. Жінка часто усміхається, позує в гарних сукнях.

Відомо, що Ігор Івануна був обраним до Миколаївської облради у 2015 році. Його дружина Христина займалася вихованням двох маленьких дітей – сина та доньки.