Синоптики попередили про загрозу паводків на Київщині та Одещині

28 червня на рiчках басейну Прип’ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,7 м. Мiсцями подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр і ДСНС.

28-30 червня, внаслідок пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води у нижній течії Дністра у Одеській області на 0,2-0,5 м, при цьому ймовірне затопленням заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об’єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с.Яськи і м.Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені.

28 червня внаслідок добігання паводкової хвилі, очікуються підйоми рівнів води в нижній течії Боржави – вп с. Верхні Ремети на 1,2 – 1,7 м, в межах корінного русла, без негативних наслідків.

Нагадаємо, внаслідок негоди в Україні знеструмленими залишаються 11 населених пунктів.

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