На Буковині поїзд збив чоловіка

У селі Волока на Буковині машиніст поїзда допустив наїзд на місцевого жителя. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці пригоди.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

29 червня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції поїзд здійснив наїзд на пішохода.

На місце скоєння ДТП одразу виїхала слідчо-оперативна група Голубицького відділення поліції. Правоохоронці встановили, що машиніст залізничного складу скоїв наїзд на 44-річного жителя району, який лежав на залізничній колії.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.