Стрілянина і крики на всю вулицю: у Миколаєві масова бійка потрапила на відео

У Миколаєві відвідувачі кафе влаштували бійку зі стріляниною. Інцидент стався в мікрорайоні Намив, де розташовані «пивнухи» і шашличні. Компанія людей щось не поділила і вирішила влаштувати бійку.

На відео помітно, що спочатку конфлікт почали з’ясовувати кілька хлопців. Проте трохи пізніше бійка переросла в масову.

На кадрах можна побачити, що кілька людей одразу б’ють лежачого на землі хлопця. Але в цей же час дівчата намагалися зупинити хлопців.

Також за кадром чути крики дівчат і звуки пострілів.

Як відзначають автори ролика, спочатку бійка була за участю декількох чоловік, але потім помірятися силами прийшли всі клієнти місцевої шашличної.

Відео опубліковано в Telegram-каналі «Ху**** Миколаїв»