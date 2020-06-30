Найден способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд

Cтоль быстрый способ уничтожения коронавирусной инфекции был определен учеными Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета, США

Американскими исследователями найден способ уничтожения ковида всего за 25 секунд – этого, как оказалось, можно добиться, используя ультрафиолетовое излучение специальных ламп.

Научные специалисты экспериментировали, воздействуя на предварительно обработанный кронавирусом материал разными дозами ультрафиолетового излучения ламп. Они обнаружили: определенная дозировка ультрафиолета способствует очень быстрому уничтожению коронавирусной инфекции.

«При концентрации 5 миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение коронавируса снижается на 99 процентов за 6 секунд. При 22 миллиджоулях на квадратный сантиметр вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд», – сообщили авторы проекта.

До этого ученые Министерства внутренней безопасности США проверяли, как воздействует на SARS-CoV-2 солнечный свет. В результате был сделан вывод, что он является мощным разрушителем вирусных частиц, заражение которыми вызывает COVID-19. Исследователи заявили, что «солнечный свет значительно снижает трансмиссию вируса через предметы, находящиеся под прямыми солнечными лучами. В условный полдень на сороковом градусе северной широты он почти полностью дезактивируется за 15 минут даже в благоприятной для него среде».

: glavcom.ua